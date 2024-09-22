«Барселона» рассматривает кандидатуру Холанна

Каталонская «Барселона» подыскивает замену центральному форварду Роберту Левандовски, об этом рапортуют журналисты Sport.es.

По данным источника, в сфере интересов «сине-гранатовых» находятся трое нападающих. Каталонцы выбирают между Эрлингом Холанном («Манчестер Сити»), Виктором Дьёкерешем («Спортинг») и Беньямином Шешко («РБ Лейпциг»). Каталонцы хотят усилиться форвардом, которые на долгие годы закроет позицию на острие атаки.

В текущем сезоне чемпионата Испании Левандовски провел пять поединков, в которых забил четыре гола и сделал две результативные передачи.