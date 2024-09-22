Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о возможном наказании «Манчестер Сити» за финансовые нарушения.

«Если правила нарушены, то я думаю, нет такого, что кого-то можно финансово оштрафовать, а кому-то дать бан на еврокубки. Должны быть единые правила и регламент. Если ты его нарушил, то ты его нарушил. Ко всем должны применяться одинаковые решения.

Очевидно, что конкуренты будут бороться за то, чтобы «Сити» исключить из АПЛ. Команда очень много тратит, даже порой несправедливо и очевидно переплачивая за некоторых игроков.

У меня позиция такая, что правила есть и они едины для всех. Какие-то санкции к «Манчестер Сити» должны применены быть. Хотя бы год запретить играть в еврокубках. Понятно, что лишать команду профессионального статуса и отправлять в низшие лиги неправильно, но то, что денежным штрафом не должно это ограничиваться, считаю точно», - сказал Дьяков.

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