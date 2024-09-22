Гвардиола: «Соперники хотят стереть «Манчестер Сити» с лица земли»

«Я всегда буду защищать свой клуб, а в такие дни особенно. Такое впечатление, что все не просто хотят нашего исключения из Премьер-лиги, они желают, чтобы «Манчестер Сити» стерли с лица земли. У нашего клуба было намного больше успешных дней в последнее время, чем у конкурентов. Все просто», - передает слова испанского тренера Daily Mail.