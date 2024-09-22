Гвардиола: «Соперники хотят стереть «Манчестер Сити» с лица земли»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался относительного того, что ряд английских клубов хочет наказания для «горожан» за нарушение финансовых правил лиги.
«Я всегда буду защищать свой клуб, а в такие дни особенно. Такое впечатление, что все не просто хотят нашего исключения из Премьер-лиги, они желают, чтобы «Манчестер Сити» стерли с лица земли. У нашего клуба было намного больше успешных дней в последнее время, чем у конкурентов. Все просто», - передает слова испанского тренера Daily Mail.
После четырех матчей Премьер-лиги «Манчестер Сити» набрал 12 баллов и занимает первое место в турнирной таблице.
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