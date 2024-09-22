Соланке прокомментировал первый гол за «Тоттенхэм»

Нападающий Доминик Соланке отметился первым забитым мячом в составе «Тоттенхэма».

27-летний футболист впервые отличился в своём четвёртом матче за «шпор», поразив ворота «Брентфорда» в субботней встрече пятого тура Премьер-лиги (3:1).

«Фантастические ощущения. Победа здесь много значит для всех нас. С начала сезона мы провели несколько отличных матчей, но результат не соответствовал показанной игре, теперь же нам удалось совместить одно с другим. Мы сделали это», – сказал в беседе с BBC английский форвард.

Доминик Соланке перебрался в «Тоттенхэм» в августе из «Борнмута». Стоимость трансфера составила более 70 млн евро.