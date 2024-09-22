Гвардиола: «Я прагматик, и я не буду меняться, ведь это даёт результат»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о своём подходе.

В воскресенье «горожане» примут в родных стенах лондонский «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

«Мы очень прагматичны, посмотрите на результаты. Мы лучше всех в мире, если говорить о цифрах.

Я прагматик, и в этом нет тренера лучше меня. Мы выигрываем чаще, действуя таким образом. Зачем же тогда меняться? Мне сложно быть другим, потому что это даёт результат. Ради денег? Да, конечно. Но результаты очевидны.

Что такое прагматичная игра? Соперник должен обороняться в своей штрафной с нулевой по 95-ю минуту. Почему я этого хочу? Потому что в это время мяч далеко от нашего вратаря. Когда мяч приближается к нашим воротам, я начинаю дрожать», – передаёт City Xtra высказывания Гвардиолы.