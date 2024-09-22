Форвард «Астон Виллы» – второй после Холанна по соотношению минут и голов в АПЛ

Нападающий «Астон Виллы» Джон Дуран регулярно поражает ворота, выходя на замену.

В матче с «Вулверхэмптоном» (3:1) 20-летний футболист вышел на замену на 62-й минуте, а в концовке установил на табло окончательный результат. Дуран ни разу не появился в старте, при этом успел забить четыре гола в пяти поединках текущего розыгрыша Премьер-лиги.

В общей сложности в активе молодого колумбийца девять голов при 719 игровых минутах в АПЛ – он отличается в среднем каждые 80 минут. Среди всех игроков чемпионата, забивших не менее двух раз, только Эрлинг Холанн из «Манчестер Сити» имеет ещё более впечатляющий показатель – 79 минут на один гол.