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Ван Дейк оценил игру Дарвина Нуньеса

22 Сентября 2024 • 04:53 Комментировать
Ливерпуль
3:0
Борнмут

Капитан «Ливерпуля» Виргил ван Дейк поделился мнением об игре своего одноклубника Дарвина Нуньеса.

В субботу уругваец впервые вышел в стартовом составе «красных» в текущем сезоне. 25-летний форвард смог оправдать доверие Арне Слота, отметившись забитым голом в ворота «Борнмута» во встрече Премьер-лиги (3:0).

«Конечно, я рад за него. Он должен продолжать работать, играть важную роль, когда у него возникает такая возможность. Очевидно, сегодня Дарвин показал именно то, что мы хотели видеть в его исполнении в первом матче в старте», – поведал в беседе с журналистами ван Дейк.

25 сентября «Ливерпуль» сыграет на своём поле против «Вест Хэма» в Кубке лиги.

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