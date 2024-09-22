Только две команды в топ-5 лигах реализуют моменты хуже, чем «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» испытывает трудности с реализацией голевых моментов на старте сезона.

Коллектив Эрика тен Хага не смог добыть три очка в субботнем матче Премьер-лиги против «Кристал Пэлас» (0:0), хотя имел достаточно голевых возможностей. По данным WhoScored, на текущий момент «Манчестер Юнайтед» располагается на третьем месте с конца среди всех команд пяти ведущих лиг по общей разнице xG (ожидаемых голов) и фактических забитых мячей.

При показателе xG в 9,86 «красные дьяволы» забили всего пять раз – только «Саутгемптон» (два гола при 8,18 xG) и «Кальяри» (один гол при 8,38 xG) ещё менее эффективно распоряжаются своими шансами.