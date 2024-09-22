Адарабиойо: «Все знают, что у «Челси» феноменальный состав»

Центральный защитник «Челси» Тосин Адарабиойо высоко оценивает уровень своей команды.

В субботу «синие» одержали победу в матче пятого тура Премьер-лиги над «Вест Хэмом» (3:0).

«Все знают, что наш состав феноменален, – делится мыслями Адарабиойо, впервые вышедший в старте «Челси» в поединке АПЛ. – Можно заменить любого игрока, но уровень останется высоким», – приводит журналист Фабрицио Романо высказывания 26-летнего футболиста, пополнившего ряды «пенсионеров» перед началом сезона.

На счету коллектива Энцо Марески десять набранных очков после пяти туров. В настоящий момент «Челси» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата.