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«Барселона» нашла замену тер Штегену в АПЛ слухи

22 Сентября 2024 • 02:30 Комментировать
Брайтон
...
Ноттингем Форест
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Через 12 ч. 9 мин.

«Барселона» может подписать нового голкипера в следующем году.

В каталонском клубе не слишком довольны недавними выступлениями Марка-Андре тер Штегена, поэтому задумываются о поиске замены немцу. Как сообщает Managing Barca, в качестве вероятного преемника 32-летнего вратаря рассматривается Барт Вербрюгген из английского «Брайтона». Приобрести нидерландца будет непросто, поскольку на него также претендует мадридский «Реал». «Чайки» оценивают стоимость 22-летнего стража ворот в 40 млн евро.

Барт Вербрюгген перебрался в «Брайтон» летом 2023 года из «Андерлехта» за 20 млн евро. В составе английского коллектива молодой кипер провёл 30 матчей, пропустив 34 гола.

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