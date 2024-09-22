«Ливерпуль» продвинулся в переговорах по контракту со звёздным нападающим

«Ливерпуль» намерен заключить новый контракт с одним из важных игроков.

Руководство «красных» заинтересовано в продлении трудового договора Луиса Диаса, ярко начавшего нынешний сезон. По информации журналиста Грэма Бэйли, для колумбийца готовят долгосрочное соглашение. Мерсисайдцы уже продвинулись в переговорах с окружением Диаса. Ожидается, что официальное предложение игроку будет сделано до конца года.

В активе Луиса Диаса пять забитых мячей и одна результативная передача в шести матчах текущей кампании в рамках Премьер-лиги и Лиги чемпионов. Действующий контракт 27-летнего футболиста рассчитан до лета 2027 года.