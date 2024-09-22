Гвардиола: «Никогда не видел такую команду, как «Интер»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола находится под впечатлением от игры миланского «Интера».

В среду «горожане» принимали «нерадзурри» на своём поле в поединке Лиги чемпионов, который завершился нулевой ничьей.

«Я не видел подобного много-много лет. «Интер» играет так глубоко, так хорош в переходных ситуациях. С Бареллой и Чалханоглу, способными пасовать и пасовать, обыгрывать и обыгрывать, с Бастони, и после всего этого они убегают. Я никогда не видел такую команду. Они заставили нас страдать», – заявил Гвардиола на пресс-конференции в преддверии воскресного матча Премьер-лиги против «Арсенала».