Гвардиола признался, что намеренно сводил матчи к нулевой ничьей

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признал, что в некоторых случаях был рад удержать на табло счёт 0:0.

Команды звёздного испанского специалиста, как правило, доминируют над соперниками, но иногда дела не складываются и у них.

«Да, иногда это происходило, – отвечает Гвардиола на вопрос о том, приходилось ли ему намеренно удерживать нули на табло. – Иногда, когда ты играешь плохо, это хороший результат. 0:0 может быть достойным итогом, если соперник выглядит лучше».

При этом, по словам рулевого «горожан», в предстоящей встрече с «Арсеналом» подобного не предвидится: «Микель [Артета] знает, что я не собираюсь играть на 0:0, и я знаю, что он не собирается это делать», – цитирует City Xtra Гвардиолу.