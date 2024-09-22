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«Манчестер Сити» – «Арсенал»: Ориентировочные составы на топовый матч АПЛ

22 Сентября 2024 • 10:30 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
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Через 6 ч. 59 мин.

В пятом туре чемпионата Англии лидер таблицы «Манчестер Сити» примет отстающий от него на два очка лондонский «Арсенал». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предсказывает стартовые составы команд.

«Манчестер Сити»: Эдерсон (вр), Гвардиол, Аканджи, Диаш, Уокер, Ковачич, Родри, Бернарду Силва, де Брёйне, Фоден, Холанн.

«Арсенал»: Райя (вр), Тимбер, Габриэль дос Сантос, Салиба, Уайт, Парти, Жоржиньо, Райс, Троссар, Хаверц, Сака.

У «Манчестер Сити» травмирован Оскар Бобб. В стане «Арсенала» повреждения у Александра Зинченко, Кирана Тирни, Мартина Эдегора, Такэхиро Томиясу и Микеля Мерино.

В предыдущем туре Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Брентфордом» (2:1), тогда как «Арсенал» в лондонском дерби пересилил «Тоттенхэм» (1:0).

После этого обе команды стартовали нулевыми ничьими в общем этапе Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» встречался с миланским «Интером», «Арсенал» играл против «Аталанты».

Матч «Манчестер Сити» – «Арсенал» состоится на «Этихаде» сегодня, 22 сентября, в 18:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна по данной ссылке.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон

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