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«Манчестер Юнайтед» – лидер АПЛ по упущенным явным голевым шансам

21 Сентября 2024 • 23:25 Комментировать (1)
Кристал Пэлас
0:0
Манчестер Юнайтед

Проблемы с реализацией в очередной раз стоили «Манчестер Юнайтед» набранных очков.

«Красные дьяволы» упустили пять «больших» шансов в первом тайме субботнего матча против «Кристал Пэлас». После перерыва ближе к голу были уже «орлы», но и им забить не удалось – 0:0.

На данный момент именно «Манчестер Юнайтед» лидирует в рейтинге команд с наибольшим количеством упущенных явных голевых моментов – 17 в пяти встречах. Второе место в списке делят «Ливерпуль» и «Астон Вилла» (по 12), далее следуют «Тоттенхэм» и «Саутгемптон» (по 11).

В следующем туре коллективу Эрика тен Хага предстоит сыграть с «Тоттенхэмом» на «Олд Траффорд». Встреча пройдёт 29 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ливерпуль Саутгемптон Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас Астон Вилла ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Ceroki
21 Сентября 2024 в 23:31
Раньше делили эту честь с Ливерпулем, но сегодня намного вырвались в перед
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