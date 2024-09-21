«Манчестер Юнайтед» – лидер АПЛ по упущенным явным голевым шансам

Проблемы с реализацией в очередной раз стоили «Манчестер Юнайтед» набранных очков.

«Красные дьяволы» упустили пять «больших» шансов в первом тайме субботнего матча против «Кристал Пэлас». После перерыва ближе к голу были уже «орлы», но и им забить не удалось – 0:0.

На данный момент именно «Манчестер Юнайтед» лидирует в рейтинге команд с наибольшим количеством упущенных явных голевых моментов – 17 в пяти встречах. Второе место в списке делят «Ливерпуль» и «Астон Вилла» (по 12), далее следуют «Тоттенхэм» и «Саутгемптон» (по 11).

В следующем туре коллективу Эрика тен Хага предстоит сыграть с «Тоттенхэмом» на «Олд Траффорд». Встреча пройдёт 29 сентября.