Онана прокомментировал ничью «Манчестер Юнайтед» с «Кристал Пэлас»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана дал интервью после матча против «Кристал Пэлас» (0:0).

Команда Эрика тен Хага сохранила ворота в неприкосновенности в третьем поединке кряду, но на этот раз не смогла победить. Одним из героев встречи стал Онана, совершивший эффектное двойное спасение во втором тайме.

«Всегда приятно играть «на ноль», но самое главное, когда ты в «Манчестер Юнайтед», – побеждать. Сегодня мы не выиграли, хотя приезжали с настроем на победу. Мы разочарованы.

Честно говоря, я думал, что мы забьём, но иногда в футболе невозможно всё контролировать. У нас было больше шансов, я верил в ребят. Надеюсь, в следующем матче наша команда забьёт много голов», – сказал в интервью Sky Sports Онана.