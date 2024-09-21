Тен Хаг: «Мы должны были выигрывать»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился комментарием после ничейного результата в выездном матче с «Кристал Пэлас».

За 90 минут игры команды создали большое количество моментов, но так и не смогли распечатать ворота друг друга.

«Мы должны были выигрывать. В первом тайме мы оставили их в живых. Мы должны были забить один или два гола. Второй тайм был более сбалансированным», — приводит слова нидерландского тренера журналист Фабрицио Романо.

Тен Хаг отметил, что «Манчестер Юнайтед» компактно оборонялся, но недостаточно хорошо контролировал мяч.

Следующий матч «красные дьяволы» проведут 25 сентября против «Твенте». Игра первого тура Лиги Европы начнется в 22:00 по мск.