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Слот: «Мы надеемся, что Нуньес станет чаще забивать»

21 Сентября 2024 • 22:14 Комментировать
Ливерпуль
3:0
Борнмут

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался об игре нападающего команды Дарвина Нуньеса.

21 сентября «Ливерпуль» разгромил дома «Борнмут» со счетом 3:0. Нуньес провел на поле 72 минуты и отметился забитым мячом.

— Мы надеемся, что он станет чаще забивать. Это то, что нужно нападающему. У нас много хороших игроков, большая конкуренция, — приводит слова журналиста Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Нуньес принял участие в пяти матчах во всех турнирах и стал автором одного забитого гола.

25 сентября «Ливерпуль» примет «Вест Хэм» в рамках Кубка лиги, начало — в 22:00 по московскому времени.

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