​Наставник «Саутгемптона»: «Я зол»

В английском футболе проходят матчи пятого тура, «Саутгемптон» сразился с «Ипсвичем», с которым они вместе в прошлом сезоне прорывались в АПЛ - но не сумел обыграть своих собратьев. Наставник «святых» Рассел Мартин после матча не скрывал своего разочарования такими итогами встречи.

- Я очень зол и расстроен. Думаю, игроки чувствуют то же самое. Мы пропустили ответный гол из-за недостатка опыта и невнимательности в деталях. Мы сделали ошибки, которые не допускали в тренировках. Тем не менее, матч подарил нам и много хорошего, - цитирует слова Мартина BBC Sport.

В следующем туре «Саутгемптон» сыграет с «Борнмутом».