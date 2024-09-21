«МЮ» не смог вскрыть оборону «Кристал Пэлас»

Не побеждавший пока «Кристал Пэлас» принимал застрявший в середине таблицы «МЮ» в матче пятого тура Премьер-лиги.

Джошуа Зиркзее отдавал передачу на ход Алехандро Гарначо, который в касание пробивал в дальний угол, но мяч сумел в прыжке отбить вратарь. Гарначо с линии штрафной подкручивал мяч под перекладину, но попал в планку, с отскоком от газона Зиркзее повторно выстрелил верхнюю штангу. Зиркзее пытался дальнюю штангу замкнуть после прострела с правого края, но снова голкипер на месте.

На 66-й минуте уже вратарь «МЮ» дважды парировал удары Эдди Нкетиа и Исмаила Сарра. В ответ с правого края прошла передача в штрафную «МЮ», до мяча добрался Эберечи Эзе, который в касание направил сферу рядом с правой стойкой.

Манкунианцы остаются на 11-м месте, набрав седьмое очко. Противник - в двух баллах над зоной вылета.