​Бывший игрок «Арсенала» попался на попытке провезти наркотики

Бывший игрок лондонского «Арсенала», Джей Эммануль-Томас, попался в аэропорту «Станстед» на попытке провезти через границу 60 килограммов каннабиса, общей стоимостью в 600 тысяч фунтов стерлингов, по расценке 10 евро за грамм. Теперь 33-летнему игроку, до последнего времени выступавшему за индийский клуб «Джамшедпур», предстоит суд.

Напомним, что нападающий является воспитанником академии «Арсенала» и за взрослую команду провёл только один матч, после чего в 2011 году покинул её. Выступал также за такие клубы, как «Куинз Парк Рейнджерс», «Ипсвич Таун», шотландские «Абердин» и «Ливингстон».