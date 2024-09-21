«Астон Вилла» догнала лидеров после волевой победы над «Вулверхэмптоном»

В пятом туре чемпионата Англии «Астон Вилла» в не очень событийном матче играла против «Вулверхэмптона». Бирмингемцы пропустили первыми после дальнего выстрела Матеуса Куньи. Только на 73-й минуте хозяева смогли отыграться, это Олли Уоткинс при помощи рикошета сравнял счет. На 88-й минуте Эзри Конса вырвал для «Виллы» победу выстрелом с лета. Джон Дуран поставил точку уже в компенсированное время - 3:1.

«Астон Вилла» с 12 очками настигла на вершине «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», соперник - на дне таблицы.