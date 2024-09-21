«Эвертон» упустил победу в матче с «Лестером», но набрал первое очко в сезоне

Набравший всего два очка на старте сезона «Лестер» в субботу играл дома против уступившего всем соперникам «Эвертона». «Ириски» повели на 12-й минуте и были впереди больше часа после голевой попытки Ильмана Ндиайе. Под конец игры соперник отыгрался стараниями Стефи Мавидиди - 1:1. У «Лестера» третье очко в сезоне, у «Эвертона» - первое.
Протокол игры
|12'Ндиайе Ильман (0:1)
|(1:1) Мавидиди Стефи74'
Хермансен Мадс•Джастин Джеймс•Фас Ваут•Околи Меме•Кристиансен Виктор•Уинкс Гарри•Ндиди Уилфред•Айю Джордан•Эль-Ханнус Билаль56' (Буонанотте Факундо (56') • 77'Мавидиди Стефи90' (Фатаву Абдул (90') •Варди Джейми83' (Эдуар Одсонн (83')
Пикфорд Джордан•Гарнер Джеймс• 81'Тарковски Джеймс•Кин Майкл• 46'Янг Эшли•Мангаля Орель•Дукуре Абдулай•Линдстрём Йеспер61' (Харрисон Джек (61') •Макнил Дуайт•Ндиайе Ильман81' (Ироэгбунам Тим (81') •Калверт-Льюин Доминик
21 сентября. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).
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