«Эвертон» упустил победу в матче с «Лестером», но набрал первое очко в сезоне

Набравший всего два очка на старте сезона «Лестер» в субботу играл дома против уступившего всем соперникам «Эвертона». «Ириски» повели на 12-й минуте и были впереди больше часа после голевой попытки Ильмана Ндиайе. Под конец игры соперник отыгрался стараниями Стефи Мавидиди - 1:1. У «Лестера» третье очко в сезоне, у «Эвертона» - первое.