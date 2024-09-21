Рикошет на последней минуте позволил «Ипсвичу» не проиграть «Саутгемптону»

В пятом туре чемпионата Англии «Саутгемптон» играл против «Ипсвича». Хозяева очень быстро повели после меткого выстрела Тайдера Диблинга. Камерон Арчер мог отличиться, но его удар пришелся в штангу. И снова он активничал уже на 49-й минуте, но на сей раз соперника выручил голкипер. На пятой компенсированное минут Сэм Морсис рикошетом сравнял счет в поединке - 1:1.

«Святые» набрали первое очко, соперник - третье.