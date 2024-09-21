Рикошет на последней минуте позволил «Ипсвичу» не проиграть «Саутгемптону»

В пятом туре чемпионата Англии «Саутгемптон» играл против «Ипсвича». Хозяева очень быстро повели после меткого выстрела Тайдера Диблинга. Камерон Арчер мог отличиться, но его удар пришелся в штангу. И снова он активничал уже на 49-й минуте, но на сей раз соперника выручил голкипер. На пятой компенсированное минут Сэм Морсис рикошетом сравнял счет в поединке - 1:1.
«Святые» набрали первое очко, соперник - третье.
Протокол игры
|(1:0) Диблинг Тайлер5'
|90'Морси Сэм (1:1)
Ремсдейл Аарон•Сугавара Юкинари•Харвуд-Беллис Тэйлор•Беднарек Ян•Тэйлор Чарли• 25'Даунс Флинн• 63'Лаллана Адам 52'59' (Бреретон Бен (59') •Диблинг Тайлер82' (Армстронг Адам (82') •Фернандеш Матеуш90' (Арибо Джо (90') •Фрейзер Райан59' (Угочукву Лесли (59') •Арчер Камерон59' (Стюарт Росс III (59') 90'
Мурич Ариянет•Туанзебе Аксел82' (Джонсон Бен (82') •О'Ши Дара• 54'Гривз Джейкоб•Дэвис Лейф•Морси Сэм•Каюсте Йенс61' (Тейлор Джек (61') • 84'Бёрнс Уэс74' (Чаплин Конор (74') •Хатчинсон Омари• 61'Шмодикс Сэмми62' (Кларк Джек (62') •Делап Лиам 63'74' (Хирст Джордж (74')
21 сентября. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).
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