«Фулхэм» помешал «Ньюкаслу» возглавить Премьер-лигу

«Фулхэм» играл против «Ньюкасла» в матче Премьер-лиги и выглядел острее, несмотря на то, что реже контролировал мяч. Уже на пятой минуте Рауль Хименес открыл счет ударом с лета. Эмиль Смит-Роу был близок к успеху, но попал в перекладину. Впрочем, на 22-й минуте из пределов штрафной он удвоил счет. Второй тайм начался с голевого удара Харви Барнса - 2:1. Были и другие опасные моменты. Алекс Айуоби красиво и точно бил издали - парировано. Энтони Гордон едва не отличился, но и здесь аплодисменты голкиперу. Фабиан Шёр избавился от опеки, но в створ не попал. Нелсон Райс поставил точку на 90-й минуте - 3:1.

Лондонцы делят седьмое место, не позволив сопернику стать лидером.