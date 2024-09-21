«Фулхэм» помешал «Ньюкаслу» возглавить Премьер-лигу

«Фулхэм» играл против «Ньюкасла» в матче Премьер-лиги и выглядел острее, несмотря на то, что реже контролировал мяч. Уже на пятой минуте Рауль Хименес открыл счет ударом с лета. Эмиль Смит-Роу был близок к успеху, но попал в перекладину. Впрочем, на 22-й минуте из пределов штрафной он удвоил счет. Второй тайм начался с голевого удара Харви Барнса - 2:1. Были и другие опасные моменты. Алекс Айуоби красиво и точно бил издали - парировано. Энтони Гордон едва не отличился, но и здесь аплодисменты голкиперу. Фабиан Шёр избавился от опеки, но в створ не попал. Нелсон Райс поставил точку на 90-й минуте - 3:1.
Лондонцы делят седьмое место, не позволив сопернику стать лидером.
Протокол игры
|(1:0) Хименес Рауль5'
|(2:0) Смит-Роу Эмиль22'
|46'Барнс Харви (2:1)
|(3:1) Нелсон Райс90'
Лено Бернд• 90'Тете Кенни• 21'Андерсен Йоаким•Угелумба Кэлвин•Робинсон Энтони•Перейра Андреас 44'67' (Рид Харрисон (67') • 86'Лукич Саша 28'46' (Берге Сандер (46') •Траоре Адама 36'74' (Родриго Мунис (74') •Смит-Роу Эмиль84' (Диоп Исса (84') •Айуоби Алекс•Хименес Рауль74' (Нелсон Райс (74')
Запасные: Сессеньон Райан•Бенда Стивен•Кастань Тимоти•Кэрни Том
Поуп Ник•Триппьер Киран74' (Ливраменто Валентино (74') •Шёр Фабиан•Бёрн Дэн•Келли Ллойд46' (Холл Льюис (46') •Жоэлинтон74' (Тонали Сандро (74') •Гимараэс Бруно•Уиллок Джо46' (Мёрфи Джейкоб (46') •Гордон Энтони83' (Осула Вильям (83') •Исак Александр•Барнс Харви
21 сентября. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).
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