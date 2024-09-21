Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Фулхэм» помешал «Ньюкаслу» возглавить Премьер-лигу

21 Сентября 2024 • 18:57 Комментировать
Фулхэм
3:1
Ньюкасл

«Фулхэм» играл против «Ньюкасла» в матче Премьер-лиги и выглядел острее, несмотря на то, что реже контролировал мяч. Уже на пятой минуте Рауль Хименес открыл счет ударом с лета. Эмиль Смит-Роу был близок к успеху, но попал в перекладину. Впрочем, на 22-й минуте из пределов штрафной он удвоил счет. Второй тайм начался с голевого удара Харви Барнса - 2:1. Были и другие опасные моменты. Алекс Айуоби красиво и точно бил издали - парировано. Энтони Гордон едва не отличился, но и здесь аплодисменты голкиперу.  Фабиан Шёр избавился от опеки, но в створ не попал. Нелсон Райс поставил точку на 90-й минуте - 3:1.

Лондонцы делят седьмое место, не позволив сопернику стать лидером.

Протокол игры  
Фулхэм3:1Ньюкасл
(1:0) Хименес Рауль5'  
(2:0) Смит-Роу Эмиль22'  
  46'Барнс Харви (2:1)
(3:1) Нелсон Райс90'  
Лено Бернд  90'Тете Кенни  21'Андерсен ЙоакимУгелумба КэлвинРобинсон ЭнтониПерейра Андреас  44' 67' (Рид Харрисон ( 67'  86') Лукич Саша  28' 46' (Берге Сандер ( 46') Траоре Адама  36' 74' (Родриго Мунис ( 74') Смит-Роу Эмиль 84' (Диоп Исса ( 84') Айуоби АлексХименес Рауль 74' (Нелсон Райс ( 74')
Запасные: Сессеньон РайанБенда СтивенКастань ТимотиКэрни Том
Поуп НикТриппьер Киран 74' (Ливраменто Валентино ( 74') Шёр ФабианБёрн ДэнКелли Ллойд 46' (Холл Льюис ( 46') Жоэлинтон 74' (Тонали Сандро ( 74') Гимараэс БруноУиллок Джо 46' (Мёрфи Джейкоб ( 46') Гордон Энтони 83' (Осула Вильям ( 83') Исак АлександрБарнс Харви
Запасные: Крафт ЭмильДубравка МартинЛонгстафф ШонАльмирон Мигель
21 сентября. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Фулхэм

Новости по матчу

Сегодня, 21 Сентября
12:27
«Ньюкасл» хочет сделать Гордона самым высокооплачиваемым игроком команды
20 Сентября
16:53
Ставка и прогноз на матч Фулхэм — Ньюкасл АПЛ — 21 сентября 2024
12:38
Участие Исака в матче с «Фулхэмом» под вопросом
10:45
Ставка и прогноз на точный счёт матча Фулхэм – Ньюкасл чемпионата Англии — 21 сентября 2024
05:31
Экс-защитник «Ливерпуля» Матип решил, где хочет играть
19 Сентября
20:14
Исак из-за травмы не сыграет против «Фулхэма»
16 Сентября
18:49
Тренер «Ньюкасла» объяснил, что место в составе надо заслужить
01:38
Экс-игрок сборной Англии назвал причину провала Антони в АПЛ
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Ошибка не Сафонова всё решила: «ПСЖ» дожал «Жирону» с ляпом вратаря Гвардиола сообщил плохую новость о де Брёйне после матча Лиги чемпионов ​Гвардиола пояснил, почему не хочет работать в Италии Месси или Миранчук: Кто был круче в матче МЛС «Атланта Юнайтед» – «Интер Майами» Гвардиола чуть не проиграл шахматную партию: «Интер» и «Манчестер Сити» нулями начали общий этап Лиги чемпионов Криштиану Роналду высказался о звезде «Реала» Беллингеме Команда Карпина – в плей-офф Кубка России: «Ростов» добыл волевую победу над «Оренбургом» Тайм Головина, раннее удаление, первое поражение Флика: «Барселона» оступилась на старте Лиги чемпионов Миранчук – с ценным голом, Месси – ни с чем: «Атланта Юнайтед» выдрала ничью у «Интер Майами» Лещук – герой: «Динамо» Лички победило «Динамо» Биджиева по пенальти
«Реал» - «Штутгарт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу «Барселона» легко разделалась с «Жироной» Тайм Головина, раннее удаление, первое поражение Флика: «Барселона» оступилась на старте Лиги чемпионов Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Лапорта выбрал звёздного новичка для «Барселоны» с ценником в 110 млн евро Против «Манчестер Сити» запущен «процесс века»: от штрафа до вылета в низшие лиги Англии, к чему готовиться «горожанам» Гвардиола чуть не проиграл шахматную партию: «Интер» и «Манчестер Сити» нулями начали общий этап Лиги чемпионов Покер Кейна, три пенальти, 11 (!) голов: «Бавария» деклассировала «Динамо» Загреб в суперсобытийном матче
Спортивные новости
Плющёв – о рекорде Ягра: «В свои 52 может забивать голы, а не ходить с палочкой» Касаткина вышла в полуфинал турнира в Сеуле Тищенко раскрыл, на кого поставил бы в поединке Джошуа — Дюбуа Олимпийский чемпион рассказал, чем может заинтересовать бой между Джошуа и Дюбуа СКА разобрался с «Сочи» в матче КХЛ, команды забросили 11 шайб Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Вест Хэм Вест Хэм
Челси Челси
0
3
2.70 3.75 2.24
Видео
Окончен
Астон Вилла Астон Вилла
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
3
1
1.46 4.60 5.60
Видео
Окончен
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Ньюкасл
3
1
3.55 3.80 1.87
Видео
Окончен
Ливерпуль Ливерпуль
Борнмут Борнмут
3
0
1.32 5.20 7.60
Видео
Окончен
Тоттенхэм Тоттенхэм
Брентфорд Брентфорд
3
1
1.40 4.60 6.60
Видео
Окончен
Лестер Лестер
Эвертон Эвертон
1
1
2.19 3.60 2.90
Видео
Окончен
Саутгемптон Саутгемптон
Ипсвич Ипсвич
1
1
1.92 3.75 3.40
Видео
44 мин
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
0
0
2.70 3.75 2.24
Видео
22.09.24 в 16:00
Брайтон Брайтон
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.59 4.00 5.00
Видео
22.09.24 в 18:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Арсенал Арсенал
1.77 3.70 4.10
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Сентября
19:41 · Англия. Премьер-лига
​Бывший игрок «Арсенала» попался на попытке провезти наркотики
19:10 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» догнала лидеров после волевой победы над «Вулверхэмптоном»
19:04 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» упустил победу в матче с «Лестером», но набрал первое очко в сезоне
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 2
18:59 · Англия. Премьер-лига
Рикошет на последней минуте позволил «Ипсвичу» не проиграть «Саутгемптону»
18:57 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» помешал «Ньюкаслу» возглавить Премьер-лигу
18:56 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» пропустил на первой минуте матча с «Брентфордом», но набрал три очка
18:55 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» за 11 минут разгромил «Борнмут» и догнал лидера
18:30 · Англия. Премьер-лига
Гарначо — в составе «Манчестер Юнайтед» на матч против «Кристал Пэлас»
17:45 · Англия. Премьер-лига
Палмер: «Джексон — топовый футболист»
16:31 · Англия. Премьер-лига
«Челси» вырвался на второе место, легко разгромив «Вест Хэм» 2
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» - «Брентфорд»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» - «Борнмут»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
16:02 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» назвал стартовый состав на матч АПЛ с «Брентфордом»
15:54 · Англия. Премьер-лига
Без Алиссона: «Ливерпуль» назвал состав на матч с «Борнмутом» 3
14:00 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» - «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
13:33 · Англия. Премьер-лига
Санчо – в основе «Челси» на лондонское дерби 1
12:32 · Англия. Премьер-лига
Владелец «Нанта» отреагировал на слухи о возможной покупке клуба звездой «Ливерпуля»
12:27 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» хочет сделать Гордона самым высокооплачиваемым игроком команды
12:18 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Челси» высказался о Мудрике
12:07 · Англия. Премьер-лига
Легенда «Манчестер Юнайтед» высказался об «Арсенале»
12:04 · Англия. Премьер-лига
Калафьори: «Я уже освоился в «Арсенале» - теперь пришло время играть»
11:52 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может пригласить Аллегри, если тен Хаг будет уволен
11:48 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» отказался от форварда сборной Англии
11:39 · Англия. Премьер-лига
Фергюсон признал, что боится деменции
Все новости
Рекомендуем