«Тоттенхэм» пропустил на первой минуте матча с «Брентфордом», но набрал три очка

«Тоттенхэм» принимал «Брентфорд» в матче пятого тура Премьер-лиги и пропустил уже на первой минуте - пошла передача с левого края в центр, и с лета в девятку мяч направил Брайан Мбеумо. Вскоре неудачно сыграл в обороне игрок «Брентфорда», Джеймс Мэддисон сыграл на перехвате и с правого края нанес выстрел по центру, вратарь отбил мяч перед собой, а Доминик Соланке сыграл на добивании - 1:1. Сон Хын Мин в центре штрафной получил мяч, выманил на себя вратаря, после чего отдал передачу в центр, с 15 метров пробивал по пустому створу Деян Кулушевски, но он угодил в защитника, выбросившегося в подкате. Тут же классная атака «Тоттенхэма», передача из центра от Сона на Бреннана Джонсона, тот сместился ближе к лицевой и нанес удар в дальний угол, а мяч влетел впритирку со стойкой - 2:1.

В начале второго тайма Кулушевски оказался на ударной позиции слева в чужой штрафной, нанес удар в ближний угол, и отразил сферу ногами вратарь «Брентфорда». С правого края прекрасную передачу на партнера сделал Сон, Мэддисон бросил взгляд на ворота и в касание подсек сферу за голкипером - 3:1.