«Ливерпуль» за 11 минут разгромил «Борнмут» и догнал лидера

«Борнмут» не собирался сдаваться в гостях у «Ливерпуля» в матче Премьер-лиги Англии и часто бил по воротам, но отойти от провального отрезка в 11 минут в середине первого тайма не смог. На пятой минуте Джастин Клюйверт на входе на правый край штрафной площади прострелил на дальнюю штангу, куда набежал Антуан Семеньо и в падении ногой переправил мяч в сетку ворот. Гол отменили из-за офсайда. Еще момент у «Борнмута» - обрезались «красные», с правого края тут же прошёл пас в штрафную площадку на Семеньо, который с семи метров сильно пробивал, но успел на него ринуться вратарь, благодаря чему принял выстрел на себя. На 27-й минуте Ибраима Конате со своей половины поля забросил мяч за спины защитникам соперника, вратарь попытался опередить Луиса Диаса, но не успел, так что нападающему осталось поразить с правого края штрафной площади осиротевшие ворота - 1:0. Тут же Трент Александер-Арнольд по правому краю набрал высокую скорость, сместился в центр, отдал пас на левый край штрафной площади на Диаса, а тот уверенно пробил в цель мимо кипера - 2:0. В быстрой атаке Дарвин Нуньес с правого фланга вошёл в штрафную площадку, подработал мяч под левую ногу, после чего из-под защитника пробил точно под дальнюю штангу - 3:0.

В середине второго тайма Мохамед Салах с правого края с острого угла пробил по воротам, голкипер парировал, а Нуньес на добивании не попал в ворота с убойной позиции. Федерико Кьеза на левом краю атаки обыгрался с Коди Гакпо, после чего сильно пробил в дальний нижний угол ворот, но угодил в штангу. После подачи углового с левого фланга Лукас Синистерра сильно пробил головой, однако мяч угодил в перекладину.

«Красные» делят первое место, соперник - 13-й.