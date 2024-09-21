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Гарначо — в составе «Манчестер Юнайтед» на матч против «Кристал Пэлас»

21 Сентября 2024 • 18:30 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
1 2.85 X 3.70 2 2.40
Через 0 ч. 35 мин.

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» опубликовала стартовый состав команды на предстоящий матч чемпионата Англии против «Кристал Пэлас».

С первых минут главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг решил выпустить на поле следующих футболистов: Онана (вр), Мазрауи, де Лигт, Лисандро Мартинес, Бруну Фернандеш (к), Зиркзее, Эриксен, Диалло, Гарначо, Далот, Майну.

Игра пятого тура Английской премьер-лиги между «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед» пройдет сегодня, 21 сентября. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 19:30 по столичному времени. Следить за всеми событиями игры вы сможете в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо

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КРИСТАЛ ПЭЛАС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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