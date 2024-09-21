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Палмер: «Джексон — топовый футболист»

21 Сентября 2024 • 17:45 Комментировать
Вест Хэм
0:3
Челси

Атакующий хавбек «Челси» Коул Палмер высказался о дубле форварда команды Николаса Джексона в матче с «Вест Хэмом».

Лондонское дерби в рамках пятого тура Английской премьер-лиги завершилось крупной победой «Челси» со счетом 3:0.

«Джексон — топовый футболист, ему нужно продолжать держать уровень. Мы все знаем, на что он способен. И болельщики, и футболисты оценивают его очень высоко», — цитирует Палмера TNT Sports.

В нынешнем сезоне 23-летний Джексон принял участие в шести матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и стал автором двух голевых передач.

На данный момент «Челси» находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав десять очков.

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