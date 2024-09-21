«Челси» вырвался на второе место, легко разгромив «Вест Хэм»

Лондонское дерби «Вест Хэм» - «Челси» получилось в одни ворота. На четвертой минуте провалился левый фланг у хозяев. Пролетев половину поля, в штрафную ворвался Николас Джексон, который смог направить мяч в «домик» вратарю - 0:1. По флангу убежал слева Джексон, сместился в центр и отдал передачу, а с линии штрафной Коул Палмер пробил рядом с правой стойкой. Мойсес Кайседо из центрального круга отдал чудо-передачу на ход Джексону, который ворвался в штрафную соперника по центру и пробил мимо кипера прямиком в левый угол - 0:2.
На 47-й минуте Джексон отдал из центра передачу на левый край, откуда Палмер пробил в левый угол, и мяч от штанги влетел в сетку - 0:3.
«Синие» настигли «Арсенал» и «Ньюкасл» на втором месте. Соперник - 14-й.
Протокол игры
|4'Джексон Николас (0:1)
|18'Джексон Николас (0:2)
|47'Палмер Коул (0:3)
Ареола Альфонс•Мавропанос Константинос•Альварес Эдсон 49'54' (Солер Карлос (54') • 90'Килман Макс• 77'Уан-Биссака Аарон•Эмерсон Палмиери73' (Крессуэлл Аарон (73') •Гидо Родригес38' (Соучек Томаш (38') • 47'Пакета Лукас72' (Ирвинг Энди (72') •Кудус Мохаммед•Саммервилл Крисенсио54' (Антонио Майкл (54') • 83'Боуэн Джаррод
Санчес Роберт•Фофана Уэсли 45'57' (Дисаси Аксель (57') •Адарабиойо Олуватосин•Колвилл Леви•Кукурелья Марк• 71'Кайседо Мойсес•Фернандес Энцо84' (Дьюсбери-Холл Кирнан (84') •Мадуэке Нони•Палмер Коул64' (Нкунку Кристофер (64') •Санчо Джедон57' (Нету Педру (57') •Джексон Николас64' (Фелиш Жоау (64')
21 сентября. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
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