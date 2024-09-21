«Челси» вырвался на второе место, легко разгромив «Вест Хэм»

Лондонское дерби «Вест Хэм» - «Челси» получилось в одни ворота. На четвертой минуте провалился левый фланг у хозяев. Пролетев половину поля, в штрафную ворвался Николас Джексон, который смог направить мяч в «домик» вратарю - 0:1. По флангу убежал слева Джексон, сместился в центр и отдал передачу, а с линии штрафной Коул Палмер пробил рядом с правой стойкой. Мойсес Кайседо из центрального круга отдал чудо-передачу на ход Джексону, который ворвался в штрафную соперника по центру и пробил мимо кипера прямиком в левый угол - 0:2.

На 47-й минуте Джексон отдал из центра передачу на левый край, откуда Палмер пробил в левый угол, и мяч от штанги влетел в сетку - 0:3.

«Синие» настигли «Арсенал» и «Ньюкасл» на втором месте. Соперник - 14-й.