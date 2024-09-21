«Тоттенхэм» назвал стартовый состав на матч АПЛ с «Брентфордом»

Сегодня, 21 сентября, «Тоттенхэм» примет на своём поле «Брентфорд» в рамках пятого тура Английской премьер-лиги.
Перед началом поединка пресс-служба «шпор» поделилась информацией о составе команды на предстоящий поединок.
Стартовый состав «Тоттенхэма»: Викарио (вр), Педро Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи, Мэддисон, Бентанкур, Кулушевски, Джонсон, Соланке, Сон (к).
Начало матча пятого тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Брентфордом» запланировано на 17:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которая пройдет на спортивном портале LiveResult.
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