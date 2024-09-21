Без Алиссона: «Ливерпуль» назвал состав на матч с «Борнмутом»

В субботу вечером «Ливерпуль» проведёт домашний матч Английской премьер-лиги против «Борнмута». Рулевой мерсисайдской команды Арне Слот принял решение выпустить на футбольное поле с первых минут следующих футболистов:

Келлехер, Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Гравенберх, Макаллистер, Собослаи, Нуньес, Диас, Салах.

Отметим, что Алиссон, основной голкипер «Зенита», пропускает матч из-за полученной травмы.

Матч между «Ливерпулем» и «Борнмутом» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на «Энфилде» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.