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Без Алиссона: «Ливерпуль» назвал состав на матч с «Борнмутом»

21 Сентября 2024 • 15:54 Комментировать (2)
Ливерпуль
0:0
Борнмут
1 1.32 X 6.10 2 9.00
1-й тайм

В субботу вечером «Ливерпуль» проведёт домашний матч Английской премьер-лиги против «Борнмута». Рулевой мерсисайдской команды Арне Слот принял решение выпустить на футбольное поле с первых минут следующих футболистов:

Келлехер, Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Гравенберх, Макаллистер, Собослаи, Нуньес, Диас, Салах.

Отметим, что Алиссон, основной голкипер «Зенита», пропускает матч из-за полученной травмы.

Матч между «Ливерпулем» и «Борнмутом» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на «Энфилде» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль

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ЛИВЕРПУЛЬ БОРНМУТ
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Комментарии (2) Все комментарии
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ингерман
21 Сентября 2024 в 16:45
Отметим, что Алиссон, основной голкипер «Зенита», пропускает матч из-за полученной травмы.
==================================
.. закусывать нада.. (с).. А-ха-ха-ха! )))
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ВетерПеремен
21 Сентября 2024 в 16:30
"Отметим, что Алиссон, основной голкипер «Зенита», пропускает матч из-за полученной травмы..."
Когда он туда перешел???))
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