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Санчо – в основе «Челси» на лондонское дерби

21 Сентября 2024 • 13:33 Комментировать
Вест Хэм
...
Челси
1 3.50 X 3.90 2 2.02
Через 0 ч. 11 мин.

Программу пятого тура Английской премьер-лиги в субботу будет открывать лондонское дерби между «Вест Хэмом» и «Челси». Рулевой «пенсионеров» Маурисио Почеттино принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Санчес, Фофана, Тосин, Колвилл, Кукурелья, Кайседо, Энцо Фернандес, Мадуэке, Палмер, Санчо, Джексон.

Матч Премьер-лиги между «Вест Хэмом» и «Челси» стартует в 14:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Челси» на текущий момент занимает в турнирной таблице АПЛ восьмое место.

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Челси

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ВЕСТ ХЭМ ЧЕЛСИ
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Сегодня, 21 Сентября
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