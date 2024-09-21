Санчо – в основе «Челси» на лондонское дерби

Программу пятого тура Английской премьер-лиги в субботу будет открывать лондонское дерби между «Вест Хэмом» и «Челси». Рулевой «пенсионеров» Маурисио Почеттино принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Санчес, Фофана, Тосин, Колвилл, Кукурелья, Кайседо, Энцо Фернандес, Мадуэке, Палмер, Санчо, Джексон.

Матч Премьер-лиги между «Вест Хэмом» и «Челси» стартует в 14:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Челси» на текущий момент занимает в турнирной таблице АПЛ восьмое место.