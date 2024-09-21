Владелец «Нанта» отреагировал на слухи о возможной покупке клуба звездой «Ливерпуля»

В прессе появлялась информация о том, что защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд может стать владельцем «Нанта». Сообщалось, что сделку может провернуть фонд, которым Трент владеет вместе со своим отцом.

Вальдемар Кита, нынешний владелец и президент «Нанта», отреагировал на появившуюся информацию.

«Это всё чушь! Откуда это взялось? Думаете, что серьёзный человек, который хочет купить клуб, будет пользоваться услугами журналиста? Трент Александер-Арнольд? Я его даже не знаю! Мне сказали, что его отец занимался финансами, и что у них есть игроки и агенты. Но я никогда ни с кем не проводил видеоконференций. Это чушь», - цитирует функционера Presse Ocean.