«Ньюкасл» хочет сделать Гордона самым высокооплачиваемым игроком команды

«Ньюкасл» хочет продлить контракт со своим нападающим Энтони Гордоном. По информации от Daily Mirror, «сороки» хотят обезопасить себя от интереса со стороны топ-клубов из Английской премьер-лиги.

Как сообщает источник, «Ньюкасл» готов сделать Гордона самым высокооплачиваемым игроком команды. Руководство хочет добавить футболисту мотивации для прогресса.

Отметим, что Гордон перебрался в «Ньюкасл» в январе 2023 года за сумму в районе 60 миллионов евро из «Эвертона». В прошлом сезоне 23-летний Энтони отметился 11 голами и 10 результативными передачами в Английской премьер-лиге.