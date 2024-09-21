Тренер «Челси» высказался о Мудрике

Наставник лондонского «Челси» Энцо Мареска высказался об украинском полузащитнике команды Михаиле Мудрике.

«Тренировки – единственный способ сделать игрока лучше. Некоторые футболисты проводят дополнительные занятия. Мудрик – один из них. Сейчас он мало играет, но это не значит, что в будущем он не получит свой шанс», - передает слова главного тренера Football.London.

Напомним, что транфер Мудрика обошелся «Челси» в 100 миллионов евро с учетом бонусов. Трудовое соглашение футболиста с лондонским клубом рассчитано до середины 2031 года.

В текущем сезоне АПЛ украинец провел всего две игры.