Легенда «Манчестер Юнайтед» высказался об «Арсенале»

«У «Арсенала» сейчас отличная команда. Если они не смогут выиграли ни АПЛ, ни Лигу чемпионов, то могут забыть о том, чтобы войти в историю футбола. Это жестоко, но такова реальность спорта. История не прощает тех, кто не дотягивает, пусть даже немного. «Арсеналу» нужно сделать последний шаг», - передает слова эксперта Daily Mail.