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Легенда «Манчестер Юнайтед» высказался об «Арсенале»

21 Сентября 2024 • 12:07 Комментировать

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о перспективах лондонского «Арсенала».

«У «Арсенала» сейчас отличная команда. Если они не смогут выиграли ни АПЛ, ни Лигу чемпионов, то могут забыть о том, чтобы войти в историю футбола. Это жестоко, но такова реальность спорта. История не прощает тех, кто не дотягивает, пусть даже немного. «Арсеналу» нужно сделать последний шаг», - передает слова эксперта Daily Mail.

После четырех туров Английской премьер-лиги «Арсенал» набрал десять баллов и занимает второе место в турнирной таблице. На первой строчке находится «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Гари Невилл
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