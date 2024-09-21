Калафьори: «Я уже освоился в «Арсенале» - теперь пришло время играть»

Защитник «Арсенала» Рикардо Калафьори высказался после возвращения в строй. На днях итальянец отыграл 17 минут в матче первого тура Лиги чемпионов против «Аталанты».

«Ещё до перехода в «Арсенал» я знал, что это огромный вызов. Я рад помогать команде за счёт своих качеств и навыков. Я знаю, что могу дать больше, это точно. Конкуренция – это хорошо, потому что она подталкивает всех вперёд на тренировках и в матчах. Я уже освоился, команда потрясающе меня поддержала. Теперь пришло время играть», - цитирует Калафьори портал Goal.

В воскресенье, 22 сентября, «Арсенал» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Манчестер Сити».