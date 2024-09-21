«Манчестер Юнайтед» может пригласить Аллегри, если тен Хаг будет уволен

«Манчестер Юнайтед» нашёл кандидата, которым может заменить своего нынешнего тренера Эрика тен Хага. По информации от Daily Express, руководству манкунианцев очень нравится бывший наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, который в настоящий момент остаётся без работы.

Сообщается, что если тен Хаг по ходу нынешнего сезона будет уволен, Аллегри будет одним из главных кандидатов на пост нового наставника манкунианцев.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» начал новый сезон с двух побед и двух поражений в четырёх матчах. Тен Хаг проводит третью кампанию во главе команды. В прошлом сезоне нидерландец помог «Манчестер Юнайтед» выиграть Кубок Англии.