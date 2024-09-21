«Арсенал» отказался от форварда сборной Англии

В летнее трансферное окно нападающий Айвен Тони перебрался из «Брентфорда» в «Аль-Ахли». Теперь нападающий сборной Англии будет стараться проявить себя в Саудовской Аравии. При этом Тони мог остаться в Английской премьер-лиге, оказавшись в более статусном клубе.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на TBR Football, спортивный директор «Арсенала» Эду встречался с Тони весной. Тем не менее, «канониры» решили не подписывать контракт с форвардом.

Отмечается, что от трансфера Айвена Тони также отказались другие топ-клубы Премьер-лиги - «Челси», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».