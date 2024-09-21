Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон признал, что боится деменции.

«Страх деменции? Мне 82 года, и, конечно, я беспокоюсь об этом. Но на самом деле у меня хорошая память. Я много читаю, прохожу тесты. Думаю, что это помогает. Я прохожу на YouTube тесты из 100 вопросов», - цитирует Фергюсона Daily Mail.

Напомним, что Алекс Фергюсон завершил тренерскую карьеру по завершению сезона 2012/2013. Тогда «Манчестер Юнайтед» под руководством шотландца стал чемпионом Англии. С тех пор «красные дьяволы» ни разу не выигрывали титул Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ.

Фергюсон признался, что скучает по тренерской работе