«Челси» готов заплатить 60 миллионов за игрока «Барселоны»

Защитник сборной Франции и каталонской «Барселоны» имеет вариант трудоустройства в Английской премьер-лиге. Об этом рапортуют журналисты Sport.es.

Согласно сведениям источника, в подписании 25-летнего латераля заинтересован лондонский «Челси». Руководство «пенсионеров» заявило о готовности выделить на трансфер Кунде 60 миллионов евро. При этом сам футболист хотел бы остаться в каталонском гранде.

В текущем сезоне Жюль принял участие в шести поединках «Барселоны», отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2027 года.