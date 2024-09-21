Постекоглу признал, что «Тоттенхэм» рассматривал вариант с трансфером Тони

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Анге Постекоглу признался, что его команда рассматривала вариант с трансфером нападающего Айвена Тони, который в итоге перешёл из «Брентфорда» в «Аль-Ахли» Джидда. Напомним, «шпоры» приобрели на позицию нападающего Доминика Соланке, который обошёлся клубу примерно в 70 миллионов евро.

«Мы действительно присматривались к Айвену, но Доминик был тем, которого я хотел видеть в «Тоттенхэме». Потребовалось много времени для того, чтобы заполучить Соланке. Он был тем, кто соответствует требуемому профилю», – сказал Постекоглу на пресс-конференции.