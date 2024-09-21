Уэсли Фофана рассказал про особенности работы Марески

Центральный защитник лондонского «Челси» Уэсли Фофана рассказал про особенности работы главного тренера Энцо Марески. Напомним, итальянский специалист возглавил «синих» минувшим летом.

«Если ты хочешь выигрывать трофеи и побеждать каждую неделю, ты должен концентрироваться на мелких деталях. В этом разница между хорошей командой и топ-клубом. Мареска на каждой тренировке объясняет, насколько важны мелкие детали», – сказал Фофана в интервью официальному сайту «Челси».

Напомним, Фофана пропустил весь прошлый сезон из-за травмы крестообразных связок колена. Уэсли в 2022 году перебрался на «Стэмфорд Бридж» за 82 миллиона евро.