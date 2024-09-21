Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Романо раскрыл планы «Челси» по Мудрику

21 Сентября 2024 • 07:47 Комментировать

Атакующий полузащитник Михаил Мудрик не уйдет из лондонского «Челси» в ближайшем будущем. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно сведениям источника, слухи о возможном трансфере украинского футболиста являются недействительными. У Мудрика нет переговоров ни с одним потенциальным работодателем. В «Челси» по-прежнему рассчитывают на игрока и ждут его дальнейшего прогресса.

В нынешнем сезоне Михаил поучаствовал в двух поединках, не отметившись голевыми действиями.

Ранее в прессе появилась информация об интересе к украинскому полузащитнику со стороны каталонской «Барселоны».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Челси Михаил Мудрик
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» принял решение по Максименко Ошибка не Сафонова всё решила: «ПСЖ» дожал «Жирону» с ляпом вратаря Гвардиола сообщил плохую новость о де Брёйне после матча Лиги чемпионов Бомбардирский рекорд Роналду в Лиге чемпионов под угрозой: кто может его побить в новом сезоне Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов – это не «Реал» Лапорта выбрал звёздного новичка для «Барселоны» с ценником в 110 млн евро По заветам Дзюбы: «Акрон» щёлкнул «Факел» и шагнул в плей-офф Кубка России Агуэро высказался о возможном возвращении Месси в Европу Суперклуб хочет купить вратаря «Барселоны» тер Штегена ​Гвардиола пояснил, почему не хочет работать в Италии
«Реал» - «Штутгарт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу «Барселона» легко разделалась с «Жироной» Тайм Головина, раннее удаление, первое поражение Флика: «Барселона» оступилась на старте Лиги чемпионов Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе Лапорта выбрал звёздного новичка для «Барселоны» с ценником в 110 млн евро «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Против «Манчестер Сити» запущен «процесс века»: от штрафа до вылета в низшие лиги Англии, к чему готовиться «горожанам» Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков Гвардиола чуть не проиграл шахматную партию: «Интер» и «Манчестер Сити» нулями начали общий этап Лиги чемпионов
Спортивные новости
Тищенко раскрыл, на кого поставил бы в поединке Джошуа — Дюбуа Олимпийский чемпион рассказал, чем может заинтересовать бой между Джошуа и Дюбуа СКА разобрался с «Сочи» в матче КХЛ, команды забросили 11 шайб Рыбин объяснил провальный старт сезона для «Металлурга» Рыбин: Кузьмину можно только здоровья пожелать, выглядит это страшно Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
21.09.24 в 14:30
Вест Хэм Вест Хэм
Челси Челси
2.70 3.75 2.24
Видео
21.09.24 в 17:00
Астон Вилла Астон Вилла
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.46 4.60 5.60
Видео
21.09.24 в 17:00
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Ньюкасл
3.55 3.80 1.87
Видео
21.09.24 в 17:00
Ливерпуль Ливерпуль
Борнмут Борнмут
1.32 5.20 7.60
Видео
21.09.24 в 17:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Брентфорд Брентфорд
1.40 4.60 6.60
Видео
21.09.24 в 17:00
Лестер Лестер
Эвертон Эвертон
2.19 3.60 2.90
Видео
21.09.24 в 17:00
Саутгемптон Саутгемптон
Ипсвич Ипсвич
1.92 3.75 3.40
Видео
21.09.24 в 19:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2.70 3.75 2.24
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Сентября
07:47 · Англия. Премьер-лига
Романо раскрыл планы «Челси» по Мудрику
05:50 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Кристал Пэлас» Гласнер оценил «Манчестер Юнайтед»
04:59 · Англия. Премьер-лига
«Реал» не договаривался с Трентом
04:37 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» восхищены своим будущим новичком 1
04:25 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу по-философски ответил на вопрос о проблемах «Тоттенхэма»
04:01 · Англия. Премьер-лига
Стоунс дал характеристику Гвардиоле
03:51 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Угарте будет очень важен для «Манчестер Юнайтед»
02:30 · Англия. Премьер-лига
Мареска: «У «Челси» хороший состав, но «Манчестер Сити» и «Арсенал», конечно, превосходят нас»
02:11 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг высказался о возвращении Маунта
02:01 · Англия. Премьер-лига
Мареска: «Чилуэлл был готов уйти из «Челси»
01:55 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, в какой топ-клуб хотел перейти Гринвуд летом
01:47 · Англия. Премьер-лига
Артета ответил, насколько отсутствие де Брёйне ослабит «Манчестер Сити»
01:37 · Англия. Премьер-лига
Слот дал новый комментарий по сорвавшемуся трансферу Субименди в «Ливерпуль»
01:31 · Англия. Премьер-лига
Артета рассказал, что думает о Холанне и его результативности
01:23 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Рэшфорд знает, что не добьётся успеха с неправильным образом жизни»
01:12 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Ливерпуля» признался, что болеет за «Милан»
01:01 · Англия. Премьер-лига
Мареска: «Работа Санчо – это фантастика»
00:41 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу отреагировал на критику в адрес Соланке
00:26 · Англия. Премьер-лига
Стоунс: «Я мечтал играть в «Барнсли», о Премьер-лиге даже не думал»
20 Сентября
23:34 · Англия. Премьер-лига
Стоунс рассказал, как мог уйти из «Манчестер Сити»
22:43 · Англия. Премьер-лига
Мареска: «Рису Джеймсу очень не повезло с новой травмой»
22:40 · Англия. Премьер-лига
Марсьяль подписал трёхлетний контракт с афинским АЕКом официально
22:31 · Англия. Премьер-лига
Спортивный директор «Наполи» рассказал, как был подписан Мактоминай
22:05 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган объяснил неудачу «Барселоны» в прошлом розыгрыше Ла Лиги
19:56 · Англия. Премьер-лига
Эмери отметил игрока замены
Все новости
Рекомендуем