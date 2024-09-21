Романо раскрыл планы «Челси» по Мудрику

Атакующий полузащитник Михаил Мудрик не уйдет из лондонского «Челси» в ближайшем будущем. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно сведениям источника, слухи о возможном трансфере украинского футболиста являются недействительными. У Мудрика нет переговоров ни с одним потенциальным работодателем. В «Челси» по-прежнему рассчитывают на игрока и ждут его дальнейшего прогресса.

В нынешнем сезоне Михаил поучаствовал в двух поединках, не отметившись голевыми действиями.

Ранее в прессе появилась информация об интересе к украинскому полузащитнику со стороны каталонской «Барселоны».