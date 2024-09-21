Тренер «Кристал Пэлас» Гласнер оценил «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер высказался о силе соперника по предстоящему матчу – «Манчестер Юнайтед».

Встреча «орлов» с «красными дьяволами» состоится в субботу в 19:30 по московскому времени.

«В атаке «Манчестер Юнайтед» много игроков, способных решить исход матча. Команда играет в очень атакующей манере, имеет чёткую структуру, но я убеждён, что у нас будут свои моменты.

Даже когда «Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» 0:3, показатель xG [ожидаемых голов] был примерно на одном уровне. Команда тен Хага очень хороша в нападении: там есть вингеры, способные обыгрывать один в один, и полузащитники, которые постоянно забивают», – поведал на предматчевой пресс-конференции Гласнер.