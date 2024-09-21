«Реал» не договаривался с Трентом

Мадридский «Реал» далёк от договорённости с правым защитником «Ливерпуля» Трентом Александером-Арнольдом.

Испанский гранд считается главным претендентом на звёздного воспитанника мерсисайдцев, чей действующий контракт истекает по окончании сезона. По информации известного инсайдера Маттео Моретто, «Реал» не вёл официальных переговоров с агентами Трента, при этом «Ливерпуль» также не имеет никаких договорённостей относительно дальнейшего сотрудничества с игроком. Вопрос остаётся открытым, многое будет зависеть от желания самого англичанина.

Трент Александер-Арнольд провёл 315 матчей за «Ливерпуль», записав себе в актив 19 забитых мячей и 82 результативных паса.