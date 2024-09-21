В «Челси» восхищены своим будущим новичком

В лондонском «Челси» с нетерпением ждут прибытия в клуб атакующего полузащитника Кендри Паеса.

Эквадорец, выступающий на родине за «Индепендьенте дель Валле», пополнит ряды «синих» по окончании сезона, когда отметит 18-летие. По информации инсайдера Фабрицио Романо, в «Челси» уже восхищены игрой Паеса. Некоторые статусные европейские клубы сожалеют о том, что восходящая звезда достанется не им.

К 17 годам Кендри Паес успел провести 15 матчей за главную сборную Эквадора, отметившись двумя забитыми голами и тремя ассистами. Также в активе игрока 12 точных ударов и шесть результативных передач в 58 поединках за первую команду «Индепендьенте дель Валле».