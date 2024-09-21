Постекоглу по-философски ответил на вопрос о проблемах «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу в очередной раз поделился жизненными мудростями с журналистами.

«Шпоры» неудачно начали сезон: после четырёх туров Премьер-лиги команда занимает 13-е место с четырьмя набранными очками.

«Я игнорирую течение и просто продолжаю плыть. Нужно принять борьбу – успеха не добиться, если всё складывается идеально. Бывают моменты, когда нужно просто засучить рукава и продолжать идти. Плыть против течения, бежать в гору, идти против ветра – можете использовать любую метафору. Самое главное – оставаться сосредоточенным на том, что должно принести успех.

Для меня не происходит ничего уникального. Я прохожу через это на протяжении всей своей карьеры. Я продолжаю говорить людям: «Покажите мне историю успеха – и я покажу вам борьбу». Эти периоды проверяют вашу решимость, веру в себя», – заявил Постекоглу в преддверии субботнего матча против «Брентфорда».