Стоунс дал характеристику Гвардиоле

Футболист «Манчестер Сити» Джон Стоунс поделился восторгом от работы Хосепа Гвардиолы.

Испанский специалист возглавил «горожан» перед началом сезона-2016/17. Тем же летом ряды команды пополнил и Стоунс, купленный у «Эвертона». Вместе наставник и футболист выиграли множество трофеев, включая шесть титулов Премьер-лиги.

«Энергичный, чрезвычайно преданный делу, голодный, прирождённый победитель, – так характеризует англичанин своего тренера. – Футбол меняется, и у нас есть один из лучших, даже самый лучший [тренер] в лице Пепа с его идеями и совершенно уникальным видением игры», – цитирует City Xtra Стоунса.